Денісова: за словами радника Путіна, Балух голодував всього місяць

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова отримала відповідь на свій запит про стан здоров’я українських політв’язнів від Михайла Федотова – радника президента Росії. Письмову відповідь Денісова опублікувала на своїй сторінці у Facebook.

У відповіді, зокрема, сказано, що Володимир Балух «добровільно відмовився від прийому їжі з 23 березня, а 24 квітня відновив прийом їжі».

«Радник президента Росії написав, що українець Володимир Балух голодував тільки місяць. Не більше ніж 200 днів, як підраховували всі, а тільки 30. І начебто в кінці квітня політв’язень відновив харчування. І ми всі знаємо, що тільки 9 жовтня Володимир Балух написав лист про призупинення протесту на час етапу в колонію», – наголосила омбудсмен у своєму коментарі до відповіді Федотова.

Денісова повідомила, що запит вона посилала ще в серпні цього року.

«Я втомилася читати цю брехню РФ без медичних довідок, які регулярно вимагаю і досі чекаю. До речі, це відповідь на мій серпневий запит. Задумайтесь: пройшло майже два місяці. Інформація про здоров’я наших політв’язнів вже просто неактуальна», – написала омбудсмен.

У відповіді радника президента Росії також міститься інформація про стан здоров’я Бекіра Дегерменджі, Асана Чапуха і Арсена Джеппарова.

Раніше стало відомо, що Балух вирішив тимчасово припинити голодування. За даними адвоката Дмитра Дінзе, в активіста після більш 200 днів голодування є підозра на виразку або панкреатит.

Підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму нещодавно змінив вирок засудженому до 5 років колонії Володимиру Балуху, засудивши його до 4 років і 11 місяців колонії і штрафу в розмірі 10 тисяч рублів (близько 4 тисяч гривень). Активіста засудили до такого тюремного терміну за сукупністю двох кримінальних справ проти нього.

Балух оголосив безстрокове голодування 19 березня 2018 року. Після місяця повної відмови від прийому їжі кримський архієпископ УПЦ КП Климент переконав Балуха вживати мінімальний набір продуктів (дві склянки вівсяного киселю, 50-70 грамів сухарів з чорного хліба і чай з медом), який підтримував «балансування на нульовій позначці».

ФСБ Росії затримала Володимира Балуха 8 грудня 2016 року за звинуваченням у зберіганні боєприпасів. Захист Балуха і правозахисники стверджують, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію – через прапор України на подвір’ї свого будинку.