Денісова закликає російську владу надати меддопомогу фігурантам «справ Хізб ут-Тахрір»

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова вимагає від російського омбудсмена Тетяни Москалькової посприяти наданню належного харчування та медичної допомоги фігурантам кримських «справ Хізб ут-Тахрір».

За її даними, фігурантів другої сімферопольської і третьої бахчисарайської «справ Хізб ут-Тахрір» переміщують з СІЗО підконтрольних Росії правоохоронних органів «для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження» з грубим порушенням їх прав.

Денісова стверджує, що протягом місяця кримчани з другої сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір» піддаються моральному тиску з боку російських силовиків.

«Вони змушені 14-16 годин перебувати на слідчих діях у приміщеннях, які не пристосовані для одночасного перебування великої кількості людей без відповідного харчування. В сухих пайках, які їм надають на декілька днів містяться продукти, які кримські татари не можуть споживати через релігійні переконання. Аналогічна ситуація відбувається понад чотири дні з «третьою бахчисарайською групою», – повідомила український омбудсмен.

За словами Денісової, жоден з кримських татар «жодного дня не забезпечувався засобами індивідуального захисту і дезінфекторами, ніж штучно створюються умови для зараження кримських татар на коронавірус». Зокрема, за інформацією омбудсмена, Джеміль Гафаров, у якого інвалідність другої групи через важкі хронічні захворювання, просив не залучати його до процедури ознайомлення з матеріалами справи, адже він знаходиться у зоні підвищеного ризику зараження, і у нього немає фізичних сил витримати таке навантаження.

«Крім того, Руслана Сулейманова, у якого гострий тонзиліт і підвищена температура тіла, Сервета Газіева з сильними болями у кишечнику, а також Османа Сейтомерова з двосторонньою пневмонією, також вивозять для участі у слідчих діях. Зауважу, що жоден зі згаданих громадян України не отримує необхідного медичного забезпечення протягом тривалого часу», – наголосила Денісова.

Вона також закликала міжнародні правозахисні організації та місії застосувати всі наявні важелі впливу на Росію, щоб вона «припинила терор щодо кримських татар», і заявила, що запорукою їх звільнення є спільні дії. За словами українського омбудсмена, всі полонені Кремля повинні бути звільнені і повернені на батьківщину.