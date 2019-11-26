Денісова каже, що її повноваження поширюються на Крим, «свій» омбудсмен там не потрібен

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявляє, що її повноваження поширюються на анексований Крим, і жителі півострова не потребують свого омбудсмена.

«Як я налагоджуватиму відносини? Безумовно, через партнерів, міжнародні організації, через своїх представників, тому що я вважаю Крим українським, і не вважаю, що мають бути уповноважені, тому що у нас, згідно зі ст.101 Конституції, є один уповноважений на всю незалежну суверенну вільну Україну», – сказала Денісова журналістам у Києві.

Таким чином вона прокоментувала нещодавнє призначення Кремлем омбудсменом у Криму Лариси Панасюк.

Денісова зазначила, що знає Панасюк із часів своєї роботи в Раді міністрів АРК.

22 листопада Уповноважена з прав людини в Росії Тетяна Москалькова погодила призначення колишнього віцепрем’єра російського уряду анексованого Криму Лариси Опанасюк на посаду кримського омбудсмена.

Офіційний Київ вважає окупаційними нинішню владу в анексованому Криму і тамтешніх чиновників, які підконтрольні Москві. Українська влада також неодноразово заявляла про порушення прав людини на території анексованого півострова.

Після російської анексії у Криму почалися масові обшуки у незалежних журналістів, громадських активістів, активістів кримськотатарського національного руху, членів Меджлісу кримськотатарського народу, а також кримських мусульман, підозрюваних у зв’язках із забороненою в Росії організацією «Хізб ут-Тахрір».

Росія відмовляє моніторинговій місії ООН з прав людини в Україні у доступі до Криму.