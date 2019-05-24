Денісова: бойовики передали ще 60 засуджених із в’язниць на окупованих територіях

Бойовики угруповання «ЛНР» передали ще 60 громадян України, які відбували покарання у в’язницях на окупованих територіях, повідомила Уповноважена Верховної ради з прав людини Людмила Денісова.

За словами Денісової, це вже п’ята група людей, яких вдалося перевести до пенітенціарних установ на підконтрольних Києву територіях.

«З грудня 2018 року по травень 2019 ми перемістили 255 засуджених. З них 105 осіб або їхні родичі безпосередньо зверталися до мене із заявами про переведення. Всього, разом з особами, яких переведено з окупованої частини Донецької області – переміщено 268 засуджених. З них вже 46 осіб звільнено», – каже Денісова.

Вона нагадує, що з 2014 року з окупованих в’язниць перевели 454 засуджених людей.

Попередня передача засуджених відбулася в квітні 2019 року.