Денісова назвала «тортурами» відправку в ШІЗО засудженого в Росії кримчанина Абдуллаєва

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова назвала переведення фігуранта кримської «справи Хізб ут-Тахрір», засудженого кримчанина Теймура Абдуллаєва у штрафний ізолятор «катуванням» з боку адміністрації російської колонії в Башкортостані.

«Постійне утримання Теймура в ШІЗО є однією з форм психологічного тиску, що прирівнюється до катувань та є прямим порушенням статей 2 та 3 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод – права на життя», – написала вона у фейсбуці.

Омбудсман звернулася до уповноваженої з прав людини в Росії Тетяні Москалькової з вимогою негайно відреагувати і забезпечити відновлення прав Абдуллаєва. Зокрема, привести умови утримання у відповідність до мінімальних правил поводження з ув’язненими, а також з’ясувати правомірність утримання його у ШІЗО.

Денісова закликала міжнародне співтовариство звернути увагу на порушення прав Абдуллаєва, продовжити діяльність, спрямовану на захист прав усіх бранців Кремля і посилити тиск на Росію для припинення порушення норм міжнародного права і негайного їх звільнення.

Москалькова наразі на звернення Денісової не відреагувала.

Про переміщення Абдуллаєва у ШІЗО напередодні повідомила його мати. За її словами, Теймура тримають в штрафному ізоляторі вже третю добу після того, як він вийшов звідти рівно тиждень тому. Вона підкреслила, що, з урахуванням терміну, коли засудженого тримали в особливо суворих умовах, він провів у карцері понад півтора року, в тому числі близько двох місяців – під спеціальними умовами утримання.

27 вересня повідомлялося, що Теймура Абдуллаєва втретє за місяць відправили до штрафного ізолятора в російській виправній колонії №2 в Салаваті.

Теймур Абдуллаєв утримувався в штрафному ізоляторі понад рік за нібито «систематичне порушення режиму утримання», як заявляли в адміністрації колонії. На початку червня 2021 року його все ж випустили з ШІЗО завдяки зусиллям його адвокатів та родичів.

16 березня Офіс генерального прокурора України розпочав кримінальне провадження за фактом порушення законів і звичаїв війни представниками органів влади на території країни-агресора через утримування Абдуллаєва в штрафному ізоляторі.

Південний окружний військовий суд Ростова-на-Дону виніс вирок фігурантам сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір» у червні 2019 року. Пізніше Верховний суд Росії змінив вирок кримчанам.

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Таким чином, Узеїр Абдуллаєв отримав 12 років і 6 місяців ув’язнення, Рустем Ісмаїлов – 13 років і 6 місяців, Еміль Джемаденов – 11 років і 6 місяців, Айдер Саледінов – 11 років і 6 місяців. Теймур Абдуллаєв після перегляду вироку отримав 16 років і 6 місяців колонії, при цьому для нього передбачений адміністративний нагляд строком на 1 рік і 4 місяці.

Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест у зв’язку з цими вироками і закликало посилити санкційний тиск на Росію.

Правозахисний центр «Меморіал» визнав усіх фігурантів цієї справи політичними в’язнями.

Кримські «справи Хізб ут-Тахрір» Представники міжнародної ісламської політичної організації «Хізб ут-Тахрір» називають своєю місією об’єднання всіх мусульманських країн в ісламському халіфаті, але вони відкидають терористичні методи досягнення цього і кажуть, що зазнають несправедливого переслідування в Росії та в окупованому нею в 2014 році Криму. Верховний суд Росії заборонив «Хізб ут-Тахрір» у 2003 році, включивши до списку об’єднань, названих «терористичними». Захисники заарештованих і засуджених у «справі Хізб ут-Тахрір» кримчан вважають їхнє переслідування мотивованим за релігійною ознакою. Адвокати зазначають, що переслідувані у цій справі російськими правоохоронними органами – переважно кримські татари, а також українці, росіяни, таджики, азербайджанці та кримчани іншого етнічного походження, які сповідують іслам. Міжнародне право забороняє запроваджувати на окупованій території законодавство держави-окупанта.