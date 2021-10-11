У Росії та окупованому Криму сьогодні відбудуться три суди у справах громадян України

У понеділок, 11 жовтня, у Росії та окупованому нею Криму відбудуться три судових засідання у справах громадян України. Про це напередодні повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

Зокрема, у підконтрольному Кремлю Київському районному суді Сімферополя розглядатимуть справу Фазіла Емірсуінова, якому адміністративне правопорушення, передбачене ст.20.6.1 КоАП РФ «невиконання правил поведінки при надзвичайній ситуації чи загрозі її виникнення».

У Військовому апеляційному суді міста Власіха Московської області відбудеться судове засідання у «справі Хізб ут-Тахрір» стосовно учасників так званої «красногвардійської групи». Суд розглядатиме апеляцію захисту на вирок Південного окружного військового суду.

У Південному окружному військовому суді в російському Ростові-на-Дону очікується засідання у «справі Хізб ут-Тахрір». Очікується розгляд справи Тимура Ялкабова по суті.

«Закликаю міжнародну спільноту відреагувати на чергові незаконні судилища, не зменшувати тиск на Російську Федерацію задля захисту прав громадян, які залишилися проживати на території тимчасово окупованого Криму, та звільнити усіх незаконно утримуваних країною-агресором громадян України», – написала Денісова у фейсбуці.

Президент України Володимир Зеленський минулого тижня заявив, що Київ планує до кінця року внести в ООН оновлені резолюції щодо Криму, які, зокрема, стосуються порушення Росією прав людини на окупованому півострові.

Окупація та анексія Криму Росією У лютому 2014 року в Криму з'являлися озброєні люди в формі без розпізнавальних знаків, які захопили будівлю Верховної Ради Криму, Сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу, інші стратегічні об'єкти, а також блокували дії українських військ. Російська влада спочатку відмовлялася визнавати, що ці озброєні люди є військовослужбовцями російської армії. Пізніше президент Росії Володимир Путін визнав, що це були російські військові. 16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся не визнаний більшістю країн світу «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу. Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали результати голосування на «референдумі». Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії. Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції. Росія заперечує анексію півострова та називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.