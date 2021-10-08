Крим: суд оштрафував ще одного учасника «стихійних зборів» біля будівлі ФСБ

В окупованому Криму підконтрольний Кремлю суд оштрафував на 3 тисячі рублів кримчанина Раїма Сейтхалілова за участь у «стихійних зборах» біля будівлі ФСБ Росії в Сімферополі 4 вересня.

Як повідомляє громадське об’єднання «Кримська солідарність», Сейтхалілова на засідання не пустили через запізнення, а рішення про штраф йому озвучив судовий пристав після закінчення слухання.

4 вересня Сейтхалілов перебував на бульварі Франка в Сімферополі біля будівлі ФСБ, щоб підтримати сім’ю братів Ахтемових, доля яких на той момент була невідома, повідомляють активісти.

Пізніше туди приїхали бійці ОМОНу, які затримали його нібито за порушення статті 20.6.1 КпАП Росії («Порушення правил поведінки при загрозі виникнення НС»).

Російська поліція завела 58 адміністративних протоколів на затриманих 4 вересня біля будівлі ФСБ Росії кримських татар.