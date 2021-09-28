У Криму оштрафували батька засудженого у «справі Хізб ут-Тахрір» за участь у «стихійних зборах» під ФСБ

Підконтрольний Росії Київський районний суд в окупованому Сімферополі призначив штраф у розмірі 10 тисяч рублів (близько 3,6 тисячі гривень) Решату Бєлялову, затриманому під будівлею ФСБ Росії в Криму 4 вересня. Про це повідомляє кореспондент проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії з посиланням на громадського захисника Айдера Сулейманова.

За його інформацією, суд відмовився допустити на відкрите засідання слухачів, мотивуючи це обмеженнями через COVID-19. Крім того, суддя Катерина Чумаченко не захотіла забезпечити явку прокурора і викликати для допиту в суді свідків, а також особи, яка склала адмінпротокол.

Сулейманов наголосив, що він наполягав на перевірці показань свідків, оскільки побачив у їхніх словах прояв неприязного ставлення за національною ознакою. Суд у задоволенні цих клопотань відмовив.

Cуд також не надав Решату Бєлялову перекладача. Своє рішення суддя мотивувала тим, що в протоколі про адміністративне правопорушення рукою Бєлялова було написано «не згоден», що на думку судді вказує на знання особою російської мови.

17 вересня Київський районний суд Сімферополя сумарно оштрафував на 117 тисяч рублів сімох учасників «стихійних зборів» під будівлею управління ФСБ 4 вересня.

Російська поліція завела 58 адміністративних протоколів на затриманих 4 вересня біля будівлі ФСБ Росії кримських татар.

Решат Бєлялов – батько засудженого до 18 років ув’язнення за другою бахчисарайською «справою Хізб ут-Тахрір» Мемета Бєлялова.

У жовтні 2017 року російські силовики заарештували шістьох жителів Бахчисараю. Це Тимур Ібрагімов, Марлен Асанов, Мемет Бєлялов, Сейран Салієв, Сервер Зекірьяєв і Ернес Аметов. ФСБ Росії інкримінувало їм участь у забороненій в Росії організації «Хізб ут-Тахрір». В Україні діяльність цієї організації законом не обмежується.

Південний окружний військовий суд в російському Ростові-на-Дону у вересні 2020 року виніс вирок у другій Бахчисарайському «справі Хізб ут-Тахрір».

У Офісі президента України Володимира Зеленського назвали вирок «військовим злочином».