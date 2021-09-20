Суд у Криму залишив чинним рішення у справі про арешт за допис з символікою «Хізб ут-Тахрір»

Підконтрольний Росії Верховний суд в окупованому Криму під час апеляційного слухання визнав законною постанову Євпаторійського міського суду про арешт Абдулли Ібрагімова на три доби за розміщення у 2013 році в соціальній мережі «ВКонтакте» публікації із зображенням символіки організації «Хізб ут-Тахрір».

Як повідомляє «Кримська солідарність» з посиланням на адвоката Рустема Кямілєва, обвинувачений і адвокат не встигли взяти участь в засіданні, рішення було оголошене за 15 хвилин.

«Ми вважаємо, що це замовна справа щодо нього. Доводів було більш ніж достатньо: і в апеляційній скарзі, і в судовому засіданні суду першої інстанції. Однак, цього не було почуто, і ми очікувано отримали те рішення, яке отримали сьогодні. Тому, звичайно ж, після того як ми отримаємо на руки це визначення, ми подамо далі. Ця справа природно піде і до Європейського суду з прав людини і ляже ще одним кейсом у ті справи, в яких ми говоримо про те, що елементарні права на захист не дотримуються», – зазначив юрист, також згадавши, що Ібрагімову не надали перекладача з кримськотатарської на російську мову.

Абдуллу Ібрагімова затримали 22 липня після обшуків у його будинку та магазині, який належить його сім’ї. пізніше йому призначили адмінарешт на три доби. Причиною арешту стало розміщене в інтернеті зображення символіки організації «Хізб ут-Тахрір», яка в Росії заборонена, однак в Україні діє законно.

Кримські «справи Хізб ут-Тахрір» Представники міжнародної ісламської політичної організації «Хізб ут-Тахрір» називають своєю місією об’єднання всіх мусульманських країн в ісламському халіфаті, але вони відкидають терористичні методи досягнення цього і кажуть, що зазнають несправедливого переслідування в Росії та в окупованому нею в 2014 році Криму. Верховний суд Росії заборонив «Хізб ут-Тахрір» у 2003 році, включивши до списку об’єднань, названих «терористичними». Захисники заарештованих і засуджених у «справі Хізб ут-Тахрір» кримчан вважають їхнє переслідування мотивованим за релігійною ознакою. Адвокати зазначають, що переслідувані у цій справі російськими правоохоронними органами – переважно кримські татари, а також українці, росіяни, таджики, азербайджанці та кримчани іншого етнічного походження, які сповідують іслам. Міжнародне право забороняє запроваджувати на окупованій території законодавство держави-окупанта.