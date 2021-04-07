Україна і Рада Європи посилюють співпрацю щодо захисту прав полонених українців – Денісова

Український омбудсмен Людмила Денісова і комісар Ради Європи з прав людини Дуня Міятович під час зустрічі 7 квітня домовилися тісніше співпрацювати в питаннях захисту прав незаконно утримуваних Росією українців.

«Ми з пані Дунею Міятович посилюємо співробітництво в питаннях захисту прав незаконно утримуваних Росією громадян України, зокрема щодо інформування нами офісу комісара Ради Європи з прав людини про факти порушень прав наших співгромадян і її сприяння у відновленні їхніх прав і якнайшвидшого звільнення», – написала Денісова в своєму Telegram-каналі.

За повідомленням, під час зустрічі Денісова і Міятович також обговорили дотримання прав людини в анексованому Криму.

«Повідомила про незаконні призовні кампанії і заміну демографічного складу населення в тимчасово окупованому Криму, порушення прав власності, права на освіту рідною мовою, на свободу віросповідання, свободу думки і тому подібне», – повідомила Денісова.

Український омбудсмен поінформувала комісара Ради Європи з прав людини, що Росія переслідує з політичних мотивів 133 громадян України.

Ще на початку липня Верховний комісар ООН із прав людини Мішель Бачелет, представляючи доповідь про стан прав людини у Криму, повідомила, що на півострові продовжують застосовувати тортури і обмежувати свободу слова.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров раніше стверджував, що розмови про порушення прав людини в анексованому Криму – це «вигадка».

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