Україна і Рада Європи посилюють співпрацю щодо захисту прав полонених українців – Денісова

Український омбудсмен Людмила Денісова і комісар Ради Європи з прав людини Дуня Міятович під час зустрічі 7 квітня домовилися тісніше співпрацювати в питаннях захисту прав незаконно утримуваних Росією українців.
«Ми з пані Дунею Міятович посилюємо співробітництво в питаннях захисту прав незаконно утримуваних Росією громадян України, зокрема щодо інформування нами офісу комісара Ради Європи з прав людини про факти порушень прав наших співгромадян і її сприяння у відновленні їхніх прав і якнайшвидшого звільнення», – написала Денісова в своєму Telegram-каналі.
За повідомленням, під час зустрічі Денісова і Міятович також обговорили дотримання прав людини в анексованому Криму.
«Повідомила про незаконні призовні кампанії і заміну демографічного складу населення в тимчасово окупованому Криму, порушення прав власності, права на освіту рідною мовою, на свободу віросповідання, свободу думки і тому подібне», – повідомила Денісова.
Український омбудсмен поінформувала комісара Ради Європи з прав людини, що Росія переслідує з політичних мотивів 133 громадян України.
Ще на початку липня Верховний комісар ООН із прав людини Мішель Бачелет, представляючи доповідь про стан прав людини у Криму, повідомила, що на півострові продовжують застосовувати тортури і обмежувати свободу слова.
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров раніше стверджував, що розмови про порушення прав людини в анексованому Криму – це «вигадка».
Окупація та анексія Криму Росією
У лютому 2014 року в Криму з'являлися озброєні люди в формі без розпізнавальних знаків, які захопили будівлю Верховної Ради Криму, Сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу, інші стратегічні об'єкти, а також блокували дії українських військ. Російська влада спочатку відмовлялася визнавати, що ці озброєні люди є військовослужбовцями російської армії. Пізніше президент Росії Володимир Путін визнав, що це були російські військові.
16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся не визнаний більшістю країн світу «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу.
Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали результати голосування на «референдумі». Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії.
Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції.
Росія заперечує анексію півострова та називає це «відновленням історичної справедливості».
Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.
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