Ув’язненому в Росії українцеві Шумкову не надають необхідної медичної допомоги – омбудсмен

Ув’язненому в Росії українцеві Шумкову не надають необхідної медичної допомоги, повідомила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова на сторінці у Facebook.

«Після завершення голодування в Олександра Шумкова значного погіршився стан здоров’я, тому він зараз перебуває в ФКЛПУ ОБ УФСИН Росії у Тверській області. Його турбує сильний головній біль, а також сильний біль в області спини, та судоми. Співробітники лікувального закладу не надають необхідну медичну допомогу. Більше того, дають пігулки та ін’єкції, не пояснюючи їх дію на організм Олександра Шумкова. Крім того, шприци для ін’єкцій наповнюються в іншому приміщенні, що несе небезпеку отримати інфекційне захворювання», – повідомила Денісова.

Вона зазначила, що у «невідкладному порядку» звертається до Уповноваженої Росії з прав людини Тетяни Москалькової терміново вжити необхідних заходів, «щоб відновити права громадянина України, а саме сприяти проведенню повного медичного обстеження, за результатами якого надати відповідну кваліфіковану медичну допомогу».

Родичі Шумкова в коментарі проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії повідомляли, що отримали від нього листа, в якому він написав, що 14 жовтня має намір оголосити голодування.

У грудні 2018 року Шумкова визнали винним у Росії за статтею «Участь в екстремістській організації, щодо якої судом ухвалене рішення про заборону її діяльності» і засудили до чотирьох років ув’язнення.

У вироку зазначалося, що Шумков із 17 листопада 2014 року по 23 серпня 2017 року брав участь в діяльності «Правого сектора», «спрямованій проти інтересів Росії».

У Росії «Правий сектор» є забороненою організацією.

У вересні 2017 року повідомлялося, що колишній охоронець депутата Верховної Ради Дмитра Яроша Олександр Шумков опинився в російському СІЗО.