Український політв’язень Шумков не хоче звільнення «ціною поступок агресору» – Балух

Український політв’язень Олександр Шумков, утримуваний у російській колонії в Тверській області, виступає проти обміну між Україною та Росії ціною «поступок агресору». Про це проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії розповів колишній політв’язень Володимир Балух, який сидів в одній колонії з Шумковим і спілкувався з ним.

«Саша не хоче звільнення, обміну «на будь-яких умовах». Щоб це було ціною якихось поступок України щодо ситуації з приводу війни, поступок агресору. Саша проти цього, я це однозначно знаю. Ми не раз на цю тему спілкувалися», – сказав Балух.

Балух додав, що оголошеним голодуванням Шумков протестує проти жорстоких умов тримання і психологічного тиску з боку російських тюремників.

«Постійно ШІЗО (штрафний ізолятор – ред.), навіть на ПКТ (приміщення камерного типу – ред.) його зараз не переводять... Я вважаю це тортурами, коли людина сидить у холоді без права на теплий одяг, без права ні на що. Ця система так влаштована, що їй байдуже абсолютно на людину, на її почуття і гідність. Тому – тільки тиск ззовні на тих, хто ухвалює рішення. Торжок і взагалі Тверська ФСВП (Федеральна служба виконання покарань – ред.) – це заповідник ФСБ, і у них є повний карт-бланш на такі дії», – сказав Балух.

Олександр Шумков оголосив голодування 14 жовтня. Офіційної інформації від ФСВП Росії, офісу російського омбудсмена або інших офіційних органів поки не було.

У грудні 2018 року Шумкова визнали винним у Росії за статтею «Участь в екстремістської організації, щодо якої судом прийнято рішення про заборону її діяльності» і засудили до чотирьох років ув'язнення.

У вироку зазначалося, що Шумков з 17 листопада 2014 року до 23 серпня 2017 року брав участь у діяльності «Правого сектора», яка була «спрямована проти інтересів Росії». У Росії «Правий сектор» є забороненою організацією.

Про те, що колишній охоронець депутата Верховної Ради Дмитра Яроша Олександр Шумков виявився в російському СІЗО, стало відомо у вересні 2017 року.