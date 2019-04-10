Денісова просить російського омбудсмена надати медичну допомогу фігуранту «справи Хізб ут-Тахрір»

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова звернулася до російського омбудсмена Тетяни Москалькової з проханням надати медичну допомогу фігуранту сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір» Теймуру Абдуллаєву, який перебуває в СІЗО Ростова-на-Дону.

«У нього запалення лицьового нерва і проблеми з вухом – він практично не чує. Теймура досі не обстежили, а тільки запропонували уколи антибіотиків. Стан його буде тільки погіршуватися, якщо не буде медичного втручання», – зазначила Денісова.

Напередодні адвокат Абдуллаєва Марина Дубровіна повідомила, що у нього погіршився стан здоров’я.

12 жовтня 2016 року в Криму провели обшуки в п'яти мусульманських сім'ях. У результаті обшуків затримано п'ятьох кримських татар, яких звинувачують в участі в забороненій у Росії й анексованому нею Криму організації «Хізб ут-Тахрір»: Рустема Ісмаїлова, Узеіра Абдуллаєва, Теймура Абдуллаєва, Еміля Джемаденова, Айдера Саледінова.

Представники міжнародної ісламської політичної організації «Хізб ут-Тахрір» називають своєю місією об'єднання всіх мусульманських країн в ісламському халіфаті, але вони відкидають терористичні методи досягнення цього і кажуть, що піддаються несправедливому переслідуванню в Росії і в окупованому нею 2014 року Криму. Верховний суд Росії заборонив «Хізб ут-Тахрір» 2003 року, включивши до списку об'єднань, названих «терористичними».

Захисники заарештованих і засуджених у «справі Хізб ут-Тахрір» кримчан вважають їхнє переслідування мотивованим за релігійною ознакою. Адвокати відзначають, що переслідувані в цій справі російськими правоохоронними органами – переважно кримські татари, а також українці, росіяни, таджики, азербайджанці і кримчани іншого етнічного походження, які сповідують іслам. Міжнародне право забороняє запроваджувати на окупованій території законодавство держави, що окуповує.