Стан здоров’я фігуранта «справи Хізб ут-Тахрір» Шихаметова погіршився – Денісова

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила про погіршення стану здоров’я фігуранта «справи Хізб ут-Тахрір» Яшара Шихаметова, якого утримують у СІЗО Сімферополя.

За словами Денісової, у Шихаметова «загострилися проблеми з серцем, печінкою та шлунком».

«Український політв'язень, кримський татарин Яшар Шихаметов потребує термінового медичного обстеження і лікування. У нього загострилися проблеми з серцем, печінкою та шлунком. До того ж, на тлі хронічної гіпертонії, Яшар постійно страждає від сильних болів в нирках», – повідомила Денісова.

Вона додала, що заплановане на червень медичне обстеження Шихаметова так і не відбулося, а адміністрація сімферопольського СІЗО продовжує ігнорувати його прохання про надання медичної допомоги.

Денісова зазначила, що звернулася до уповноваженої з прав людини у Росії Тетяни Москалькової з вимогою терміново забезпечити Шихаметову медичне обстеження і надати необхідну медичну допомогу з проведенням профільного лікування в спеціалізованому медичному закладі.

Також вона звернулася до міжнародного співтовариства з проханням відреагувати на цю ситуацію і вжити всіх необхідних заходів для припинення тортур українських політв’язнів в окупованому Криму і Росії.

В адміністрації СІЗО Сімферополя поки публічно не коментували заяву Людмили Денісової і не повідомляли про стан здоров’я Шихаметова.

Раніше підконтрольний Росії суд в окупованому Криму продовжив арешт Шихаметову до серпня 2021 року.

17 лютого в Криму сталися масові обшуки в Білогірську, Бахчисараї, Сімферополі, Севастополі та Радянському районі Криму. Ленур Сейдаметов, Тимур Ялкабов, Азамат Еюпов, Яшар Шихаметов, Ернест Ібрагімов та Олег Федоров були доставлені в управління ФСБ Росії в Криму після проведення слідчих заходів за місцем проживання в їхніх будинках. Родичам слідчі ФСБ заявили, що затриманим інкримінують статтю 205.5 КК Росії. Кримських татар звинувачують у причетності до діяльності релігійної організації «Хізб ут-Тахрір», забороненої в Росії, але діючої без обмеження на рівні національних законодавств в Україні та багатьох країнах світу.

Кримські «справи Хізб ут-Тахрір» Представники міжнародної ісламської політичної організації «Хізб ут-Тахрір» називають своєю місією об’єднання всіх мусульманських країн в ісламському халіфаті, але вони відкидають терористичні методи досягнення цього і кажуть, що зазнають несправедливого переслідування в Росії та в окупованому нею в 2014 році Криму. Верховний суд Росії заборонив «Хізб ут-Тахрір» у 2003 році, включивши до списку об’єднань, названих «терористичними». Захисники заарештованих і засуджених у «справі Хізб ут-Тахрір» кримчан вважають їхнє переслідування мотивованим за релігійною ознакою. Адвокати зазначають, що переслідувані у цій справі російськими правоохоронними органами – переважно кримські татари, а також українці, росіяни, таджики, азербайджанці та кримчани іншого етнічного походження, які сповідують іслам. Міжнародне право забороняє запроваджувати на окупованій території законодавство держави-окупанта.