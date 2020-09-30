У Кривому Розі працівники депо завершили «італійський» страйк

Працівники Криворізького локомотивного депо завершили попереджувальний «італійський» страйк. Про це Радіо Свобода повідомив голова первинної профспілкової організації Вільної профспілки залізничників України Криворізького депо В’ячеслав Федоренко.

За його словами, загалом за добу акції залізничники склали 10 актів про технічну несправність тепловозів, які не приймали в експлуатацію. Ще частину порушень щодо технічного стану рухомого складу внесли до бортових журналів.

Як повідомив В’ячеслав Федоренко, документи готують до передання до поліції та Держпраці.

«Ми пишемо скаргу через порушення охорони праці, а там вже в межах компетенції буде ухвалюватися рішення. Ми також передамо матеріали в «Укрзалізницю», – сказав представник профспілки.

Він також підтвердив інформацію «Укрзалізниці» про те, що замість працівників депо, які брали участь у добовому страйку, до роботи ставали залізничники інших бригад.

Водночас в «Укрзалізниці» заявили, що за весь день страйку було сім випадків неприйняття в експлуатацію локомотивів машиністами депо.

«Задля забезпечення належного руху та після здійснення належного огляду даних локомотивів на предмет їхньої справності й усунення дрібних зауважень, вони були прийняті іншими бригадами Придніпровської регіональної філії», – мовиться в повідомленні «Укрзалізниці».

Уночі 29 вересня залізничники Криворізького локомотивного депо розпочали акцію протесту – так званий «італійський страйк», який передбачає ретельне й прискіпливе, до дрібниць, дотримання працівниками усіх посадових інструкцій. Залізничники не випускали з депо рухомий склад, заявляючи про його технічну несправність.

Ще 17 вересня представники профспілки локомотивного депо заявили про порушення трудового законодавства щодо оплати праці, умов праці та пенсійного забезпечення. Вони визначили термін – до 29 вересня, коли мають бути виконані їхні вимоги щодо оплати праці й покращення умов роботи. Серед головних вимог робітників до керівництва «Укрзалізниці» – підвищення заробітної плати на 25%.

У Кривому Розі з 3 вересня також триває підземний протест гірників шахт ПАТ «Криворізький залізорудний комбінат». Серед їхніх вимог – підвищення мінімальної зарплати на підприємстві до рівня 1 тисячі євро, діалог з адміністрацією за участю профспілок, відмова від переслідувань тих, хто брав участь в акції протесту. В адміністрації підприємства заявили, що «дії протестувальників не підпадають під визначення страйку та страйком не є».