Зеленський хоче, щоб депутатів у Раді було 300 – з’явився текст законопроєкту

Президент України Володимир Зеленський пропонує зменшити кількість народних депутатів із нинішніх 450 (за Конституцією) до 300, а також повністю перейти на пропорційну виборчу систему.

На сайті Верховної Ради з’явився текст законопроєкту №1017 президента, яким він, зокрема, пропонує зменшити конституційний склад парламенту.

«Стаття 76. Конституційний склад Верховної Ради України – триста народних депутатів України, які обираються строком на п’ять років. Народним депутатом України може бути громадянин України, який на день виборів досяг двадцяти одного року, має право голосу, постійно проживає в Україні не менше останніх п’яти років і володіє державною мовою», – йдеться в тексті проєкту закону.

Документ визначений президентом як невідкладний.

Також пропонується у статті 77-й Конституції закріпити, що Верховна Рада обирається за пропорційною системою. При цьому залишається формулювання, що порядок проведення виборів народних депутатів України встановлюється законом.

29 серпня президент України Володимир Зеленський вніс у Верховну Раду проєкт закону про внесення змін до статей 76 та 77 Конституції України (щодо зменшення конституційного складу Верховної Ради України та закріплення пропорційної виборчої системи).

Раніше представник президента у Верховній Раді, а нині –

перший віцеспікер парламенту Руслан Стефанчук пропонував переглянути кількість народних депутатів та зменшити їхню кількість, зокрема, через скорочення чисельності населення України.

21 травня після консультацій із головами депутатських фракцій та указу про розпуск Верховної Ради, Володимир Зеленський вніс на розгляд парламенту пропозицію з іншим форматом виборів – пропорційною системою із закритими партійними списками. Верховна Рада 22 травня на позачерговому засіданні не підтримала зміни до виборчого законодавства, запропоновані президентом.