У Держекоінспекції розповіли, скільки стягнули штрафів через незаконне збирання первоцвітів

За період з 8 лютого до 22 березня 2021 року 39 людей притягнули до адміністративної відповідальності через порушення вимог законодавства щодо збереження ранньоквітучих рослин, розповіли в Держекоінспекції у відповідь на запит Радіо Свобода, яка надійшла 24 травня.

«За період з 8 лютого до 22 березня 2021 року територіальним та міжрегіональним територіальним органам Держекоінспекції проведено 227 перевірок та виявлено 96 порушень вимог природоохоронного законодавства щодо збереження ранньоквітучих об’єктів рослинного світу, з них – 8 порушень на території користувачів об’єктів рослинного світу, 39 – у місцях збору, 49 – у місцях реалізації», – мовиться в повідомленні.

У Держекоінспекції зазначили, що за цими фактами склали 96 протоколів, 60 з яких передали до суду, 39 людей притягнули до адміністративної відповідальності на загальну суму штрафів 1 819 гривень. Станом на 22 березня сплатили 969 гривень штрафів.

У відомстві додали, що за 2020 рік склали 195 протоколів, 167 з яких передали до суду. До адміністративної відповідальності притягнули 38 людей на загальну суму штрафів у 3 757 гривень.

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