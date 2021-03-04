Птахи в заповіднику «Асканія-Нова» загинули через отруту проти гризунів – Держпродспоживслужба

Птахи в заповіднику «Асканія-Нова» в Херсонській області загинули через отруту проти гризунів, повідомила Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

«У зразках патолого-анатомічного матеріалу, відібраного від загиблої птиці, виявлено бродіфакум. Це антикоагулянт з групи кумаринів, що застосовується як родентицид (тобто отрута) проти всіх видів гризунів. Виявлені концентрації є токсикологічно значимими для різних видів птахів та можуть вказувати на можливість їх смертельного отруєння», – заявили в Держпродспоживслужбі.

Такими є результати досліджень зразків патолого-анатомічного матеріалу, відібраного від птиці, загиблої 23 лютого на території заповідника «Асканія-Нова».

«Крім птахів фахівці також дослідили зразки води, кормової суміші та зерна, відібраного на полях поблизу заповідника. Вміст бродіфакуму виявлено у зразках зерна, відібраних на полях поблизу території заповіднику. Упробах води зі ставків Глиняний, Зовнішній, Внутрішній, Круглий та пробі кормової суміші бродіфакуму не виявлено», – розповіли у відомстві.

У січні на території заповідника «Асканія-Нова» знайшли мертвими 218 сірих журавлів, занесених до Червоної книги України. За попередніми даними, птахи загинули від набряку легень внаслідок отруєння високотоксичною речовиною. Розслідування цих випадків продовжуються.

Наприкінці лютого Держпродспоживслужба почала розслідувати нові випадки загибелі птахів в заповіднику «Асканія-Нова».

У лебедів, які 28 лютого загинули на території Національного природного парку «Нижньодніпровський» в Олешківському районі Херсонської області, виявили пташиний грип.