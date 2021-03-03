До Червоної книги України внесли 171 новий вид тварин – Міндовкілля

Міністерство юстиції України затвердило нову редакцію Червоної книги України, до переліку включили 171 новий вид тварин. Про це повідомила пресслужба Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України.

«Оновлений перелік включає 687 видів тварин. Для порівняння, у третє видання Червоної книги України 2009 року було занесено 543 види тварин», – йдеться в повідомленні.

У міністерстві зазначили, що серед 171 нового виду тварин:

3 види кільчастих червів;

36 молюсків;

112 членистоногих;

17 хордових.

«Серед нових тварин: рак товстопалий, водомірка наяда, коконопряд золотистий, грицик великий, тритон гребінчастий, ящірка Ліндгольма, бичок Штайниця, вугор європейський, підуст звичайний, ховрах малий», – розповіли в Міндовкілля.

У міністерстві долали, що залежно від стану видів та ступеня загрози їх зникнення, види розподілені за категоріями:

недостатньо відомі (28 видів);

зникаючі (162);

вразливі (277);

рідкісні (201);

зниклі (8);

неоцінені (11).

У січні на території заповідника «Асканія-Нова» знайшли мертвими 218 сірих журавлів, занесених до Червоної книги України. За попередніми даними, птахи загинули від набряку легень внаслідок отруєння високотоксичною речовиною.

Наприкінці лютого Держпродспоживслужба почала розслідувати нові випадки загибелі птахів в заповіднику «Асканія-Нова».