Причиною загибелі лебедів у Херсонській області став пташиний грип – Держпродспоживслужба

У лебедів, які 28 лютого загинули на території Національного природного парку «Нижньодніпровський» в Олешківському районі Херсонської області, виявили вірус грипу типу А1 субтипу Н5. Про це свідчать результати дослідження Миколаївської регіональної державної лабораторії Держпродспоживслужби.

У відомстві наголосили, що вживають заходів, щоб запобігти поширенню хвороби.

«Пташиний грип зараз активно розповсюджується світом, у тому числі і в Європі, через диких перелітних птахів. Розпочався сезон весняної міграції, тож всім, хто утримує домашню птицю в господарствах бажано дотримуватися рекомендацій щодо профілактики захворювання. А саме: бажано організувати безвигульне утримання птиці; утримувати домашню птицю в умовах, що виключають її контакт зі сторонньою птицею; забезпечити належні санітарні умови утримання домашньої птиці тощо», – заявили у відомстві.

Голова служби Владислава Магалецька зазначила, що загибель лебедів не пов’язана з попередніми випадками масової загибелі дикої птиці в Херсонській області.

«Принаймні цей випадок загибелі птахів в регіоні не пов'язаний із двома іншими. Що ж до отруєння журавлів та качок із вороновими у сiчнi цього року, то ми очікуємо результатів досліджень. Тільки після них можна буде із впевненістю сказати чи є між ними зв’язок. Працюємо у тісному контакті з усіма органами державної влади, в тому числі із Національною поліцією України», – наголосила Магалецька.

У січні на території заповідника «Асканія-Нова» знайшли мертвими 218 сірих журавлів, занесених до Червоної книги України. За попередніми даними, птахи загинули від набряку легень внаслідок отруєння високотоксичною речовиною.

Наприкінці лютого Держпродспоживслужба почала розслідувати нові випадки загибелі птахів в заповіднику «Асканія-Нова».