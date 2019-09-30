Уряд звільнив голову Держаудитслужби, яку обвинувачують у декларуванні недостовірних даних

Кабінет міністрів України звільнив голову Державної аудиторської служби Лідію Гаврилову, яку українські антикорупційні органи звинувачують у декларуванні недостовірної інформації.

Відповідне рішення уряд ухвалив у неділю, 29 вересня.

23 січня детективи Національного антикорупційного бюро України повідомили Гавриловій про підозру в незаконному збагаченні в розмірі близько 10 мільйонів гривень та декларуванні недостовірних даних. За даними слідства, посадовець упродовж 2015-2017 років отримала у власність активи, законність підстав набуття яких не підтверджена доказами, та вартість яких значно перевищує її законні доходи.

У НАБУ зазначили, що мова йде про придбані квартиру та два паркомісця в Києві, позашляховик, дороговартісні меблі, техніку, золоті зливки, а також 112,8 тисячі доларів та 8,5 тисячі євро готівкою.

Сама Гаврилова заявила, що справа проти неї є «помстою» з боку представників НАБУ. За її словами, знайдене в неї під час обшуку майно «в жодному разі не є хабарем». Вона пояснила, що золоті зливки є подарунками, а валюту в неї зберігали родичі.

Детективи НАБУ завершили розслідування 3 березня 2018 року. Спеціалізована антикорупційна прокуратура передала провадження до суду 30 березня.

У вересні 2019 року справу почав слухати Вищий антикорупційний суд.