Уряд звільнив керівництво Державної служби морського та річкового транспорту – міністр

Уряд на засіданні 20 жовтня звільнив керівництво Державної служби морського та річкового транспорту. Про це повідомив очільник Міністерства інфраструктури Владислав Криклій.

«На підставі мого подання сьогодні Урядом звільнено все керівництво морської Державної адміністрації (Державної служби морського та річкового транспорту): Петренка Дмитра – з посади голови Морської адміністрації, Барінова Дмитра – з посади першого заступника Голови Морської адміністрації, Балибердіна Дмитра – з посади заступника Морської адміністрації», – мовиться у повідомленні.

За словами міністра, на посаду голови Морської адміністрації буде оголошено конкурс.