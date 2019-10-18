Уряд повернув «Укрзалізницю» до сфери управління Міністерства інфраструктури – Криклій

Уряд повернув «Укрзалізницю» до сфери управління Міністерства інфраструктури, повідомив очільник відомства Владислав Криклій у Facebook.

«Рішенням уряду «Укрзалізницю» повернули до сфери управління Міністерства інфраструктури. Дякую прем’єр-міністру Олексію Гончаруку за підтримку у подоланні наслідків дивних коаліційних домовленостей попереднього уряду. Реформа «Укрзалізниці», яка мала початися ще три роки тому, нарешті відбудеться», – написав Криклій.

Він додав, що «Укрзалізницю» розділять на оператора інфраструктури, вантажного та пасажирського перевізника, а сама компанія стане публічною.

«Буде створено конкурентний ринок залізничних перевезень та забезпечено рівноправний доступ до залізничної інфраструктури. Для цього нам потрібен новий закон про залізничний транспорт, розраховуємо на підтримку парламенту в цьому питанні. Готуємо реформу системи тарифоутворення на послуги залізничних перевезень», – розповів міністр.

Він заявив, що для покращення якості пасажирських послуг вокзали планують передавати в концесію.

Рішення Кабінету міністрів про повернення «Укрзалізниці» під управління Міністерства інфраструктури датоване 9 жовтня.

18 січня 2017 року Кабінет міністрів вивів «Укрзалізницю» з підпорядкування Міністерства інфраструктури і передав в управління уряду.