«Укрзалізниця» планує запустити новий поїзд українського виробництва до «Борисполя»

«Укрзалізниця» планує до кінця цього року запустити новий потяг українського виробництва від Центрального залізничного вокзалу Києва до міжнародного аеропорту «Бориспіль», повідомив голова УЗ Євген Кравцов.

«До кінця року ми запустимо на цьому маршруті новий поїзд українського виробництва. Це + додаткові рейси і збільшення пасажиропотоку. Зараз – більше ніж три тисяч пасажирів на добу», – написав Кравцов у фейсбуці.

Він додав, що зупинка на станції «Видубичі» «практично готова», її також планують відкрити до кінця року.

За словами Кравцова, поїзди у напрямку «Борисполя» курсують за розкладом, але частоту курсувань треба збільшувати, і ставити на маршрут новий додатковий рухомий склад.

Раніше в УЗ повідомляли, що найбільше пасажирів їздить експресом у понеділок, середу, п’ятницю й неділю. Пік перевезень припадає на інтервал між 17:00 та 20:00.

Експрес почав роботу 30 листопада 2018 року. Уже наступного дня потяг зламався в дорозі. Згодом поломки траплялися ще кілька разів.