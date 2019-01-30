Експрес до «Борисполя» за два місяці перевіз понад 100 тисяч пасажирів – «Укрзалізниця»

Експрес від центрального вокзалу Києва до «Борисполя» за два місяці перевіз понад 105 тисяч пасажирів, повідомила прес-служба «Укрзалізниці».

«Дедалі частіше спостерігаємо максимальну заповнюваність експресу. В окремі, пікові відрізки, рейкобус заповнений вщерть. Тому вже зараз починаємо опрацьовувати можливість залучення до роботи на маршруті рухомого складу підвищеної місткості», – заявили в «Укрзалізниці».

У компанії розповіли, що найбільше пасажирів їздить у понеділок, середу, п’ятницю та неділю. Пік перевезень припадає на інтервал між 17:00 та 20:00.

Експрес почав роботу 30 листопада. За словами представників уряду, дорога від вокзалу до «Борисполя» й навпаки має займати 35 хвилин. Уже наступного дня потяг зламався в дорозі. Згодом поломки траплялися ще кілька разів.