Держпродспоживслужба перевірить ситуацію з вівцями, яких повернули з Туреччини

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів і захисту споживачів 30 жовтня заявила про намір провести внутрішню перевірку ситуації з вівцями, яких експортували до Туреччини, але потім повернули до України.

У Держпродспоживслужбі зазначають, що повернення 300 овець спричинило «виникнення значного суспільного резонансу», а сама перевірка стосуватиметься зокрема дотримання вимог законів про ветеринарну медицину та про жорстоке поводження з тваринами.

«Створена робоча група, яка впродовж двох тижнів повинна забезпечити проведення перевірки дотримання вимог чинного законодавства України при проведенні карантинування та оформлення документів на поголів’я овець, призначеного для експорту до Турецької Республіки, державними органами та установами, що входять до сфери управління Держпродспоживслужби», – йдеться в заяві відомства.

Про те, що біля порту у Чорноморську стоїть фура з 300 вівцями, стало відомо 24 жовтня. До ситуації долучилися волонтери, після чого овець вивезли на утилізацію і карантин до Вінницької області.

Читайте також: «Через вантаж із вівцями, затриманий на Одещині, порушили кримінальні справи​»

Згідно з повідомленням Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, вантаж із 300 овець мали доправити з України у Туреччину, але турецька сторона повернула його в Україну. Тоді у відомстві повідомили, що повернення вантажу на територію України є неможливим, «зважаючи на загрозу поширення особливо небезпечних хвороб тварин». Згідно з повідомленням служби, 24 жовтня відомство отримало згоду власника вантажу на утилізацію тварин.

Активісти-зоозахисники виступають проти утилізації, вимагаючи відділити мертвих тварин від живих, і перевірити живих на наявність у них інфекційних захворювань, які раніше фіксували в овець у Туреччині.

Власниця вантажу Олена Севінч сказала у коментарі Радіо Свобода, що згоду на утилізацію тварин вона дала, бо не мала іншого варіанту. За словами підприємиці, відповідальні органи відмовили їй у відділенні живих тварин від мертвих. Вона також розповіла, що в Туреччині овець мали розводити, але змовник не сплатив необхідну суму, тому вантаж повернули. Турецька влада причини повернення вантажу не пояснювала.