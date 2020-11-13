Десятки людей загинули внаслідок різанини в Ефіопії – Amnesty International

Десятки мирних жителів були вбиті в результаті «різанини» в ефіопському регіоні Тиграй, заявляє міжнародна правозахисна організація Amnesty International 12 листопада. За словами очевидців, за напад відповідальні сили, що підтримують місцеву правлячу партію в її боротьбі проти федерального уряду.

Це був перший інцидент із масштабними загиблими серед цивільного населення у конфлікті, який почався тиждень тому між партією «Народний визвольний фронт Тиграю» (TPLF) та урядом прем’єр-міністра Абія Ахмеда, лауреата минулорічної Нобелівської премії миру.

Звіт про Amnesty був опублікований того ж дня, коли Абій заявив про успіхи урядових військ у західній частині Тиграя, а тисячі ефіопців продовжували тікати через кордон до сусіднього Судану.

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«Amnesty International сьогодні може підтвердити... що десятки, можливо, сотні людей були зарізані або зарублені в місті (Мей-Кадера – ред.) в південнозахідній частині регіону Тиграй в Ефіопії в ніч проти 9 листопада», – заявляють правозахисники.

Amnesty стверджує, що її представники бачили і «за допомогою цифрових засобів перевірили моторошні фотографії та відеозаписи тіл, які лежали по місту або які несуть на носилках».

Хоча організація ще не змогла визначити винних у нападі, свідки говорили про сили, пов’язані з Народним визвольним фронтом Тиграю (TPLF).

Організація Об’єднаних Націй, Африканський союз та міжнародне співтовариство висловили занепокоєння тим, що Ефіопія може вступити в повномасштабну громадянську війну після того, як Абій минулого тижня запровадив комендантський час і відправив солдатів для придушення повстання, яке, ймовірно, ініціює TPLF.