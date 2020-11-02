Посольство США в Україні звинувачує Росію в упередженості щодо кримської адвокатки Гемеджі

Посольство США в Україні вважає, що Росія переслідує кримську адвокатку Лілю Гемеджі через її успіхи в розкритті несправедливості в кримінальних процесах в анексованому Криму. Про це йдеться в заяві дипломатичного відомства в твітері.

«Через успіхи адвоката Гемеджі в розкритті несправедливості в так званих процесах в окупованому Криму Росія штампує проти неї упереджені рішення кримського« суду », щоб усунути її. Юристи з прав людини в Криму повинні мати можливість виконувати свою найважливішу роботу », – йдеться в повідомленні.

Раніше російський Південний окружний військовий суд виніс Гемеджі окрему ухвалу за «багаторазове порушення регламенту судових засідань».

Гемеджі вважає, що ця скарга – це форма тиску на неї як захисниці, яка активно відстоювала позицію свого підзахисного у кримінальній справі. Вона представляла в суді інтереси кримського правозахисника і координатора громадського руху «Кримська солідарність» Сервера Мустафаєва, засудженого 16 вересня 2020 року на 14 років позбавлення волі в колонії суворого режиму. Активіст визнаний Amnesty International в’язнем сумління.

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16 вересня Південний окружний військовий суд у російському Ростові-на-Дону оголосив вирок фігурантам другої бахчисарайської «справи Хізб ут-Тахрір». Так, Марлену Асанову присудили 19 років колонії суворого режиму, Мемету Бєлялову – 18, Тимуру Ібрагімову – 17 років, Сейрану Салієву – 16, Серверу Мустафаєву – 14, Серверу Зекір’яєву – 13, Едему Смаїлову – 13. Ернес Аметов був визнаний невинним і звільнений в залі суду.