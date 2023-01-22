ДСНС: на Київщині річку Десну вдалось розблокувати від крижаних заторів

На Київщині річку Десну рятувальникам вдалось розблокувати від крижаних заторів, повідомляє пресслужба ДСНС у телеграмі.

«Станом на 15:00 22 січня у Броварському районі проведено роботи щодо розблокування гирла річки Десна від крижаних заторів», – йдеться в повідомленні.

Також, за словами рятувальників, триває постійний моніторинг рівня води на прилеглих до річища Десни територіях.

У ДСНС нагадали, що через льодохід на Десні в районі села Погреби утворився затор, який спричинив підвищення рівня води.

«Виникла загроза підтоплення людських домоволодінь, що знаходяться поблизу річки. На місті ліквідації надзвичайної ситуації створено оперативний штаб, куди увійшли представники місцевих органів влади, рятувальники, військові та поліцейські», – сказано в повідомленні.

Внаслідок підйому рівня води на річці Десна, спричиненого затором криги, були підтоплені домогосподарства. У КОВА додали, що для ліквідації затору розгорнуто штаб, триває моніторинг акваторії Десни.

Температура в столиці останніми днями тримається значно вище нуля. Зокрема, Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського повідомила днями, що 18 січня у Києві вперше за 143 роки спостережень середньодобова температура повітря склала +7,3°С, що на 1,6°С вище рекордного значення температури для цього дня 1993 року.