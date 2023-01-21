Через крижаний затор на Десні біля Києва підтоплено багато будинків – ОВА

Внаслідок підйому рівня води на річці Десна, спричиненого затором криги, були підтоплені домогосподарства, повідомляє Київська ОВА в телеграмі.

Зазначається, що до ДСНС Київської області 20 січня надійшла інформація про утворення льодового затору на річці Десна поблизу села Зазим’я Броварського району.

«Внаслідок затору льоду спостерігається підйом води в районі населених пунктів Зазим’я, Пухівка та Рожни. Зафіксовано підтоплення близько 20 домогосподарств у розташованих поблизу садових товариств», – пише місцева влада Київщини.

У КОВА додали, що для ліквідації затору розгорнуто штаб, наразі триває моніторинг акваторії Десни.

У ніч на 21 січня сапери здійснили серію підривів льодового затору в районі сіл Погреби та Зазим’я з метою знизити рівень води та запобігти підтопленню в прибережних зонах.

У КОВА попередили, що роботи з підриву льоду можуть тривати.

Температура в столиці останніми днями тримається значно вище нуля. Зокрема, Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського повідомила днями, що 18 січня у Києві вперше за 143 роки спостережень середньодобова температура повітря склала +7,3°С, що на 1,6°С вище рекордного значення температури для цього дня 1993 року.