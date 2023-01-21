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Через крижаний затор на Десні біля Києва підтоплено багато будинків – ОВА

До рятувальників 20 січня надійшла інформація про утворення льодового затору на річці Десна поблизу села Зазим’я Броварського району

Внаслідок підйому рівня води на річці Десна, спричиненого затором криги, були підтоплені домогосподарства, повідомляє Київська ОВА в телеграмі.

Зазначається, що до ДСНС Київської області 20 січня надійшла інформація про утворення льодового затору на річці Десна поблизу села Зазим’я Броварського району.

«Внаслідок затору льоду спостерігається підйом води в районі населених пунктів Зазим’я, Пухівка та Рожни. Зафіксовано підтоплення близько 20 домогосподарств у розташованих поблизу садових товариств», – пише місцева влада Київщини.

У КОВА додали, що для ліквідації затору розгорнуто штаб, наразі триває моніторинг акваторії Десни.

У ніч на 21 січня сапери здійснили серію підривів льодового затору в районі сіл Погреби та Зазим’я з метою знизити рівень води та запобігти підтопленню в прибережних зонах.

У КОВА попередили, що роботи з підриву льоду можуть тривати.

Температура в столиці останніми днями тримається значно вище нуля. Зокрема, Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського повідомила днями, що 18 січня у Києві вперше за 143 роки спостережень середньодобова температура повітря склала +7,3°С, що на 1,6°С вище рекордного значення температури для цього дня 1993 року.

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