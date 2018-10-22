ДТП, в якому загинула акторка «Дизель Шоу»: суд відправив водія автобуса під домашній арешт

Шевченківський районний суд Києва відправив під цілодобовий домашній арешт водія автобуса Михайла Манюка, якого підозрюють у скоєнні ДТП, що призвела до загибелі акторки «Дизель шоу» Марини Поплавської.

Згідно рішення суду від 22 жовтня, Манюк знаходитиметься під арештом до 19 грудня.

Підозрюваний має інформувати слідчого і прокурора про місце лікування і надавати підтверджувальні довідки.

ДТП сталося о 5:55 20 жовтня на 28 кілометрі автотраси Київ-Чоп біля села Мила. За попередніми даними поліції, водій автобуса не впорався з керуванням. Всього в автобусі перебували 14 пасажирів.