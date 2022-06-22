На Донеччині війська РФ завдали удару по пляжу, поранені 6 дітей – ОВА

Через російський обстріл Часового Яру на Донеччині загинула одна людина, 11 поранені, 6 з них – діти, повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.



«Росіяни завдали удару по пляжу на озері Золота Рибка, що в межах міста. За попередньою інформацією, використали касетні снаряди», – написав він у телеграмі.

Загалом, за даними Офісу генпрокурора, через війну Росії проти України у Донецькій області постраждали 307 дітей.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

В ООН станом на 16 червня підтвердили 4509 випадків загибелі, 5585 – поранення цивільних людей в Україні через повномасштабну війну Росії. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.

Москва, попри численні свідчення і докази, заявляє, що не обстрілює цивільних в України.