Зросла кількість постраждалих через російську агресію дітей – ОГП

Більше тисячі дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Росії: станом на 10 серпня кількість загиблих дітей не змінилося – 361, зросла кількість поранених – понад 705. Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.



У відомстві наголошують, що ці цифри не є остаточними, оскільки їх ще встановлюють в місцях активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.



За даними ОГП, найбільше дітей постраждало у Донецькій області – 372, Харківській – 197, Київській – 116, Чернігівській – 68, Луганській – 61, Миколаївській – 60, Херсонській – 55, Запорізькій – 40.



10 серпня внаслідок обстрілу Миколаєва поранена 13-річна дівчинка, а 8 серпня через обстріл Авдіївки поранено 16-річного хлопця.



Через російські бомбардування та обстріли в Україні пошкоджено 2321 закладів освіти, з них 286 – зруйновано повністю.

В ООН станом на 31 липня підтвердили 5327 випадків загибелі і 7257 випадки поранення цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.

Москва, попри численні докази, заперечує обстріли цивільних в Україні.