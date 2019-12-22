Гвинтівки і гранати: російські військові в Севастополі провели гру «Щит і меч» для дітей

Російські військові в Севастополі провели військово-тактичну гру «Щит і меч», в якій змагалися учасники дитячого військового руху «Юнармія» і представники дитячого центру «Артек», повідомляє пресслужба Південного військового округу Міноборони Росії.

За даними відомства, юнармійці і артеківці облаштували польовий табір, стріляли з пневматичної гвинтівки і кидали гранати якомога далі.

«Юні патріоти змагалися в подоланні навісної переправи та смуги перешкод в складі відділень, взяли участь у змаганні санітарів і огляді-конкурсі на краще виконання стройових пісень», – повідомили у військовому відомстві.

З 10 листопада до 1 грудня в «Артеку» російські військові провели «військово-патріотичні акції» для понад 300 юнармійців.

Українські правозахисники неодноразово звертали увагу на воєнізований формат виховання дітей в анексованому Криму. Психологи говорять про тиск на свідомість дітей в сучасній освіті Росії.

Юнармійський рух створений з ініціативи Міноборони Росії і підтримується президентом Росії. Членом «Юнарміі» може стати школяр віком від 11 до 18 років. Юнармійський рух отримав свій розвиток в Криму після анексії півострова Росією в 2014 році.