Кількість поранених через війну дітей зросла до 465 – прокурори

В Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії, що триває від 24 лютого, поранень зазнали 465 дітей (напередодні повідомлялось про 463). На сьогодні війна забрала життя 261 дитини, повідомив Офіс генерального прокурора з посиланням на ювенальних прокурорів.

Напередодні статистика дитячої смертності була такою ж. Водночас у Луганській ОВА повідомили, що у місті Гірське 3 червня від обстрілів російською армією загинули мати з дитиною.

Також ОГП вказує на факт 2 червня: «Військовослужбовці армії РФ обстріляли з артилерії с.Мар’янське Криворізького району Дніпропетровської області. Поранено жінку та її двох дітей 10 та 7 років».

У відомстві кажуть: найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 187.

Ці цифри не остаточні, зазначають у відомстві, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на нині окупованих та звільнених територіях.

Як повідомив 1 червня Офіс генпрокурора, Україна розслідує 551 воєнний злочин проти дітей, пов’язаний зі збройною агресією Росії.