ОГП оновив дані про жертв війни серед дітей в Україні – 504 загиблих

В Україні станом на 15 вересня, за офіційною інформацією ювенальних прокурорів, від повномасштабної агресії Росії загинули 504 дитини, понад 1123 – зазнали поранення, повідомив Офіс генерального прокурора у Telegram.

«Більше ніж 1627 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ… Ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях», – йдеться в повідомленні.

Напередодні повідомлялося, що в ніч на 14 вересня внаслідок обстрілу з боку російських військ на Херсонщині загинула 6-річна дитина. Хлопчик зазнав травм, несумісних із життям. У тяжкому стані до лікарні госпіталізували його 13-річного брата.

12 вересня Управління верховного комісара ООН із прав людини (УВКПЛ ООН) підтвердило загибель понад 9 600 і поранення 17 535 цивільних людей в Україні.