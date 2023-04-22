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Офіс генпрокурора: понад 949 дітей отримали поранення через агресію РФ

Діти стоять біля воронки, утвореної внаслідок ракетного удару російської армії, Глеваха, Київщина, 26 січня 2023 року, ілюстративне фото

Станом на ранок суботи, 22 квітня, внаслідок повномасштабного вторгнення РФ в Україні загинуло 470 дітей, повідомляє Офіс генерального прокурора

«Станом на ранок 22 квітня 2023 року понад 1419 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, понад 949 дітей отримали поранення різного ступеню тяжкості», – йдеться в повідомленні.

Дані не остаточні, оскільки триває робота з їхнього встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях, наголошують в Офісі генпрокурора.

Найбільше постраждало дітей в Донецькій області – 452, Харківській – 275, Київській – 127, Херсонській – 94, Запорізькій – 89, Миколаївській – 86, Чернігівській – 68, Луганській – 66, Дніпропетровській – 66.

Управління верховного комісара ООН із прав людини станом на 9 квітня підтвердило загибель 8 490 і поранення 14 244 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. В організації наголошують, що реальне число загиблих є значно вищим, оскільки отримання інформації з деяких місць, де тривають інтенсивні бойові дії, відбувається із затримкою, і багато повідомлень все ще потребують підтвердження.

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