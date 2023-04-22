Офіс генпрокурора: понад 949 дітей отримали поранення через агресію РФ

Станом на ранок суботи, 22 квітня, внаслідок повномасштабного вторгнення РФ в Україні загинуло 470 дітей, повідомляє Офіс генерального прокурора

«Станом на ранок 22 квітня 2023 року понад 1419 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, понад 949 дітей отримали поранення різного ступеню тяжкості», – йдеться в повідомленні.

Дані не остаточні, оскільки триває робота з їхнього встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях, наголошують в Офісі генпрокурора.

Найбільше постраждало дітей в Донецькій області – 452, Харківській – 275, Київській – 127, Херсонській – 94, Запорізькій – 89, Миколаївській – 86, Чернігівській – 68, Луганській – 66, Дніпропетровській – 66.

Управління верховного комісара ООН із прав людини станом на 9 квітня підтвердило загибель 8 490 і поранення 14 244 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. В організації наголошують, що реальне число загиблих є значно вищим, оскільки отримання інформації з деяких місць, де тривають інтенсивні бойові дії, відбувається із затримкою, і багато повідомлень все ще потребують підтвердження.