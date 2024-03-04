В Україні майже 15 тисяч дітей чекають на всиновлення – голова сервісної служби Луцик

Майже 15 тисяч дітей в Україні потребують всиновлення, розповів голова Національної соціальної служби Василь Луцик у інтерв’ю проєкту Радіо Свобода «Ти як?».

За його словами, наразі забрати дитину в сім’ю можуть лише українці, які перебувають на території України. Але триває робота, над поверненням дітей з-за кордону, куди евакуювали заклади з українськими сиротами.

«Ми нещодавно запустили процедуру усиновлення наших дітей з-за кордону. Тобто громадянин України може онлайн познайомитися з дитиною, після цього він їде в цю країну і вже забирає дитину під усиновлення», – розповів Луцик.

Всього у 2023 році українці всиновили понад 950 дітей. До повномасштабної війни, за даними сервісної служби, громадяни України всиновлювали, в середньому, 400-500 дітей щороку.

«У нас, на жаль, є проблеми у світогляді українців. Всі хочуть усиновити дитину, як правило, віком до п’яти років, повністю здорову і без будь-яких проблем із її батьками. На жаль, ми розуміємо, що у нас більшість дітей, які потребують усиновлення, це діти віком від 7-8 років», – зазначив голова сервісної служби.

За словами Луцика, в Україні від початку повномасштабної війни 13 338 дітей залишилися без батьківської опіки, з них 1759 дітей – стали сиротами.

У червні минулого року голова соціальної сервісної служби України повідомив, що найбільшу кількість вихованців дитячих будинків прийняли у Польщі, Італії та Туреччині.

Національна соціальна сервісна служба України – центральний орган виконавчої влади створений у серпні 2020 року, який реалізує державну політику у сфері соціального захисту населення та захисту прав дітей.