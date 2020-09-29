До Музею Голодомору повернули «Дівчинку з колосками»

Скульптуру «Гірка пам’ять дитинства» (відома також як «Дівчинка з колосками»), яку вандали намагалися зруйнувати, 29 вересня повернули до експозиції Музею Голодомору після реставрації. Під час реставрації відбулася реконструкція п’єдесталу, додана табличка, усунено незначні пошкодження.

«На цей акт вандалізму відреагував не тільки Світовий конгрес українців, а й багато відомих людей поза межами України. Поки ми живі, мусимо пам’ятати. Це символ того, що сталося з української нацією у 1932–33 роках. Це символ тих, у кого забрали дитинство», – сказав на церемонії міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Генеральна директорка музею Голодомору Олеся Стасюк нагадала, що вересневий акт вандалізму був не першим актом наруги над символом пам’яті про злочин комуністичного режиму.

«Декілька років тому вандали облили фарбою скульптури янголів, ламали таблички з назвами сіл, занесених на «чорні дошки», зривали світильники, нівечили п’єдестал скульптури «Гірка пам’ять дитинства». Водночас «Дівчинка з колосками» – чи не найголовніший символ музею, з яким знайомляться усі, хто потрапляють на територію музею», – відзначила Олеся Стасюк.

У ніч із 21 на 22 серпня вандали намагалися зруйнувати скульптуру «Гірка пам’ять дитинства» на території Національного музею Голодомору-геноциду.

Печерське управління Національної поліції Києва за фактом пошкодження скульптури «Гірка пам’ять дитинства» меморіального комплексу Музею Голодомору-геноциду відкрило справу за частиною I статті 296 («Хуліганство») Кримінального кодексу України, повідомила Радіо Свобода пресофіцер управління Оксана Тищенко.