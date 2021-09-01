Документи на укладення шлюбу можна буде подати через «Дію» – Шмигаль

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в Україні з’явилася можливість реєстрації актів цивільного стану онлайн.

«Подати документи про намір одружитися або оплатити адміністративний збір за цю послугу відтепер можна буде через портал «Дія», – написав Шмигаль у телеграмі.

Мобільний застосунок «Дія» фіксує в електронній формі інформацію з документів особи. Такі дані можна надавати на вимогу, передавати електронні копії документів електронною поштою та надавати постачальникам державних послуг у декілька кліків.

Також нещодавно частина користувачів отримали можливість додати у «Дію» сертифікат про вакцинацію від COVID-19. Наразі ця функція у режимі бета-тестування.