Правозахисник Джеппаров вийшов на волю після 12 діб арешту – «Кримська солідарність»

Кримський правозахисник Абдурешит Джеппаров вийшов на волю в окупованому Криму після 12 діб арешту, повідомило у фейсбуці громадське об’єднання «Кримська солідарність».

Згідно з повідомленням, біля відділку поліції у Сімферополі його зустрічали родичі, активісти та адвокати. До них, зокрема, під’їхали співробітники ОМОНу та Росгвардії та заборонили здійснювати зйомку, а в адвокатів переписали паспортні дані.

Одразу після звільнення Абдурешит Джеппаров розповів, що затримували його під дулом пістолета і автомата вранці, у спальні його будинку. «Ну, а потім, як у всіх – обшук, «перевернули» будинок», – додав він.

Обшук у будинку Джеппарова відбувся близько 7:00 25 квітня. У будинку на момент обшуку була дружина і 14-річна дочка. У всіх забрали телефони і не дали викликати адвоката. Після обшуку російські силовики затримали кримського громадського діяча. Того ж дня підконтрольний РФ Білогірський районний суд визнав його винним і призначив 12 діб адміністративного арешту «за невиконання законних вимог співробітника поліції».

Офіційний Київ назвав актом репресії проти кримськотатарського народу затримання Джеппарова.

Це не перше затримання Абдурешита Джеппарова. Торік у березні в його будинку пройшов обшук. Після цього Білогірський райсуд, підконтрольний Росії, заарештував правозахисника та ветерана кримськотатарського національного руху на 15 діб за звинуваченням у «пропаганді нацистської атрибутики чи символіки» у соцмережах.