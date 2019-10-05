У 2019 році в Україні виявили понад 7,5 тисяч іноземців-нелегалів – ДМС

У перші вісім місяців 2019 року в Україні виявили понад 7,5 тисяч іноземців-нелегалів, повідомила Державна міграційна служба у відповідь на запит Радіо Свобода.

«Слід зазначити, що протягом 8 місяців 2019 року виявлено 7 567 іноземців та осіб без громадянства, які перебували в Україні нелегально», – розповіли в ДМС.

За даними Міграційної служби, станом на 1 вересня 2019 року в Україні на обліку перебуває 280 872 іноземці із посвідкою на постійне проживання та 114 394 іноземці із посвідкою на тимчасове проживання.

За даними Державної служби статистики, станом на 1 серпня кількість населення в Україні становила майже 42 мільйони.