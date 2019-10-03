Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
03 Жовтень 2019, Київ 07:30
Новини | Події

Кримінально-виконавча служба: близько 300 росіян перебуває в українських СІЗО й тюрмах

Станом на 1 вересня 130 росіян утримували в слідчих ізоляторах і 206 – в установах виконання покарань

Дивитись коментарі

Близько 300 росіян перебуває в українських слідчих ізоляторах та установах виконання покарань, повідомила Державна кримінально-виконавча служба України у відповідь на запит Радіо Свобода.

У відповіді йдеться, що станом на 1 вересня 130 росіян утримували в слідчих ізоляторах і 206 – в установах виконання покарань.

Загалом в українських СІЗО перебувало 755 громадян, ще 499 – відбували покарання в колоніях.

/**/ /**/ /**/ ГПУ: у 2019 році до Росії видали сім людей
ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ:

ГПУ: у 2018-2019 роках до Росії екстрадували 13 людей

2 жовтня Державна кримінально-виконавча служба України повідомила, що загалом в українських колоніях та слідчих ізоляторах перебуває понад 50 тисяч людей.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG