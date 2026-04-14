До п’яти зросло число загиблих через удар по Дніпру, поранений помер у лікарні – влада

У Дніпрі до п’яти зросло число загиблих унаслідок ранкового російського ракетного удару по місту, повідомив голова ОВА Олександр Ганжа.

«У лікарні помер 40-річний чоловік, поранений через ворожу атаку на Дніпро», – вказав очільник області.

Раніше прокуратура повідомила про чотирьох загиблих, а голова ОВА інформував про 25 поранених, серед яких десятеро перебували в тяжкому стані.

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури триває кримінальне провадження за фактом воєнного злочину (ст. 438 КК України).

Зранку 14 квітня Повітряні сили попереджали про загрозу балістичного удару по Дніпру.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакою геноцидних дій .

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.