Бойові медики першими прибули на місце удару дронами у Львові. Наслідки російського обстрілу

ЛЬВІВ – Сьогодні, 24 березня, у Львові, за даними влади, понад двадцять людей були поранені внаслідок російського обстрілу «шахедами». Постраждалі отримують медичну допомогу у шпиталях Львова. Мешканці 17 квартир потребують відселення. Пошкоджені житлові будинки, один з яких розташований в історичному центрі Львова, що внесений до списку Світової спадщини ЮНЕСКО.

Бойові медики Військового-медичного клінічного центру Західного регіону прибули першими на місце, де російський «Шахед» влучив у житловий будинок у центральній частині Львова. Вони одразу ж надали медичну допомогу постраждалим, троє з яких були госпіталізовані.

Одна з постраждалих, 32-річна львів'янка, отримала важке поранення грудної клітини. Військові хірурги надали їй невідкладну хірургічну допомогу. Бойовий медик Тарас Лівінський завіз потерпілу у лікарню.

«Наш побратим «Лютий» завіз постраждалу жінку у важкому стані у госпіталь. Іншій жінці зупинили кровотечу і її поліція відвезла у лікарню. Я швидко прибув на місце, тому що мобільний, пересуваюсь на мотоциклі», – розповідає бойовий медики на позивний «Вульф».

«Кількість травмованих внаслідок атаки безпілотників по Львівщині зросла до 26», – повідомив очільник ОВА Максим Козицький. Один чоловік самостійно приїхав у лікарню із забоями хребта, рваними ранами стегна і голови. 51-річна жінка, якій спершу надали медичну допомогу бойові медики і відвезли у шпиталь поліцейські, прооперована.

«У лікарню святого Луки звернулись дев’ять потерпілих внаслідок обстрілу. З них двоє – в операційній, решта отримали медичну допомогу», – каже Віталій Колодій, директор лікарні святого Луки у Львові.

Один російський безпілотник влучив у будинок у центральній частині Львова, який входить у комплекс Бернандинського монастиря. З цього будинку довелось відселити мешканців з сімнадцяти квартир, зауважив міський голова Львова Андрій Садовий. На першому поверсі цієї будівлі розташовані кав’ярня і церковна крамниця.

Наталія з донькою і собакою були вдома у момент влучання російського безпілотника.

«Я була на кухні, донька – у ванній. Почало палати, тому що газовий котел і сталась через це пожежа. Залишилась без нічого. Вхопила собаку, доньку і втекла. Мені потрібна допомога, бо на голову впала стеля», – говорить постраждала.

Її сусідка Тетяна Сушкова у момент влучання безпілотника стояла на балконі. Вона встигла сховатись.

«Я влетіла у квартиру, вхопила паспорт, там були побиті вікна, люстра, почалась пожежа, бо газ був увімкнений і сталась пожежа», – каже жінка.

Двічі російські безпілотники вдарили в один і той самий багатоповерховий будинок у Сихівському районі Львова, але з різних сторін.

«Важливо, що ніхто не загинув. Також була атакована будівля музею «Тюрма на Лонцького». За пошкоджені вікна компенсуємо, також і за двері. Якщо когось слід відселити, то ми це допоможемо зробити», – заявив міський голова Львова Андрій Садовий.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга відреагував на російську атаку на Львів, звернувши увагу, що пошкоджений об’єкт світової спадщини ЮНЕСКО.

«Росія жорстоко вдарила по центральній частині Львова – міста виняткової культурної цінності та об’єкта Світової спадщини ЮНЕСКО. Було завдано шкоди об’єкту Світової спадщини ЮНЕСКО. Я закликаю генерального директора ЮНЕСКО негайно відреагувати на цей злочин та зайняти чітку позицію», – написав міністр у своїх соцмережах.

Андрій Сибіга зазначив, що Україна залучить всі доступні механізми для захисту своєї культурної спадщини та забезпечення відповідальності.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга кваліфікував обстріли населених пунктів та цивільних об'єктів і щоденні повітряні атаки як «систематичний та навмисний терор Росії проти мирного населення». У мережі X міністр зазначив, що такі дії РФ «суперечить її власним заявам про мир та підриває мирні зусилля США та інших партнерів». «Україні потрібні додаткові засоби протиповітряної оборони для захисту свого народу від російського терору та посилення тиску на агресора з метою припинення війни», – наголосив Сибіга.

Також ударів «шахедами» 24 березня зазнали Тернопіль, Вінниця, Івано-Франківськ, Житомир, Запоріжжя, Дніпро.

Внаслідок атаки Росії по центральній частині Івано-Франківська загинули двоє людей, ще четверо постраждали, серед них 6-річна дитина, інформує Івано-Франківська військова обласна адміністрація. Пошкоджені будівлі міського та обласного пологового будинків, близько десяти житлових будинків.