Аеропорт у Дніпрі офіційно змінив назву

Аеропорт у Дніпрі, який досі носив назву «Дніпропетровськ», офіційно перейменовано. Про це повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій.

«Стара назва аеропорту «Дніпропетровськ» залишилася остаточно в минулому. У сертифікатах аеродрому, збірнику аеронавігаційної інформації, в інформаційних матеріалах, а також в реєстрах нинішній аеропорт вже має назву «Днiпро», – написав він у фейсбуці.

За словами Криклія, цієї весни жителі Дніпра та Дніпропетровської області зможуть проголосувати, на честь якого історичного діяча буде названий новий аеропорт.

«Вже до кінця наступного року почне функціонувати новий термінал, до якого будуть перенаправлені і всі літаки, а до кінця 2023 року в Дніпрі буде і нова злітно-посадкова смуга», – додав Криклій.

Місто Дніпропетровськ було перейменоване у Дніпро рішенням Верховної ради у 2016 році.