Після 5 днів боротьби за життя у Дніпрі помер 24-річний морський піхотинець

У Дніпрі, в реанімаційному відділенні обласної лікарні імені Мечникова, у понеділок помер 24-річний військовий зі Львівської області. Як повідомив Радіо Свобода головлікар закладу Сергій Риженко, лікарі боролись за життя військового п’ять діб. Увесь цей час він перебував у комі, його прооперували.

Боєць Іван Сакаль зазнав тяжкого поранення 1 травня під час обстрілу з боку підтримуваних Росією бойовиків біля селища Новотроїцьке. Риженко розповів, що куля увійшла бійцеві у щелепу й за зміщеною траєкторією вийшла біля лопатки, пошкодивши при цьому життєво важливі органи, зокрема, судини.

Іван Сакаль був старшим сержантом 137-го батальйону Морської піхоти.