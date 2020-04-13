На Дніпропетровщині через контакт з двома інфікованими медпрацівницями в самоізоляцію відправили сотню їхніх колег

На Дніпропетровщині через контакт з інфікованими колегами в самоізоляцію відправили понад сотню медиків. Про це Радіо Свобода повідомила начальниця відділу санепіднагляду Держпродспоживслужби в області Неля Полюхович.

За її даними, один з випадків стався в діагностичному центрі Кривого Рогу: через виявлення коронавірусу в його медпрацівниці довелось відправити на самоізоляцію 31 медпрацівника за місцем її роботи. Крім того, на самоізоляцію пішли 16 медпрацівників лікарні, де її лікували.

Ще один випадок – у райцентрі Петропавлівка, там через виявлення COVID-19 у медсестри первинної ланки в самоізоляцію пішло 53 її колеги.

«Наразі в області коронавірус виявлено у двох медичних працівників», – сказала Неля Полюхович.

Станом на 13 квітня на Дніпропетровщині лабораторно підтверджено 60 випадків коронавірусу. В цілому на цю інфекцію вже перевірили понад тисячу жителів області.

Загалом в Україні на ранок 13 квітня кількість лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID-19 зросла до 3 102 осіб, з них 201 дитина і 530 медичних працівників.