У Дніпрі вшановують пам’ять жертв «газової трагедії», в якій загинули 23 людини

У Дніпрі 13 жовтня вшановують жертв «газової трагедії» 11-річної давнини. Панахида за загиблими відбулась у церкві, збудованій на місці частини багатоповерхового будинку, де пролунав вибух.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, в жалобній церемонії взяли участь колишні мешканці будинку, члени сімей загиблих, рятувальники і духовенство. Вони поклали квіти до підніжжя монументу, встановленого в пам’ять про загиблих.

За словами постраждалих у результаті аварії, 13 жовтня назавжди залишиться «чорним днем» для мешканців багатоповерхівки, адже більшість загиблих від вибуху – діти.

Як повідомила одна з постраждалих Вікторія Єгорова, у вересні нинішнього року апеляційний суд Запорізької області відмовив родинам постраждалих у поновленні справи проти екс-директора «Дніпрогазу» Ігоря Іванкова, мотивуючи своє рішення закінченням строків давності. За словами Вікторії Єгорової, потерпілі не згодні, готують касаційну скаргу і звернення до Європейського суду з прав людини.

«За ці 11 років родини загиблих не змогли змиритися з тим, що винуватці не були покарані. Вдумайтесь: 11 років держава намагалася знайти винних і в підсумку справу закрили за строком давності. З цих 11 років упродовж п’яти років справа просто пролежала на полиці в Заводському райсуді Запоріжжя. За ці 11 років вже двічі застосовувалась амністія, справу закривали, було рішення Верховного суду, справу знову повертали до Запоріжжя… У нас є три місяці на подання касації. Також, незалежно від рішення Верховного суду, ми звертатимемось до міжнародних правових інстанцій, адже винні мають бути хоча б названі», – сказала Вікторія Єгорова.

За її словами, 11 років потерпілі родини витратили на те, щоб «люди хоча б пам’ятали те, що сталося».

13 жовтня 2007 року в Дніпропетровську в житловому будинку на Мандриківській, 127 стався вибух побутового газу, у результаті повністю був зруйнований третій під'їзд будинку, перекриття і 40 житлових квартир. 23 людини загинули, у тому числі діти. Потерпілими були визнані 417 людей.

Тоді прокуратура Дніпропетровської області кваліфікувала дії посадовців газопостачального підприємства ВАТ «Дніпрогаз» за статтею «Порушення правил безпеки, що призвело до загибелі людей». На лаві підсудних опинились посадовці «Дніпрогазу»: генеральний директор, його перший заступник, головний інженер та майстер виробничо-експлуатаційної служби. Спершу їх амністували, однак потім знову взяли під варту.

Потім справу гендиректора підприємства виділили в окреме провадження, а решта посадовців підприємства були засуджені. 2018 року справу гендиректора закрили.