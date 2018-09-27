«Газова аварія» у Дніпрі: суд відмовив у поновленні справи проти екс-директора «Дніпрогазу»

Потерпілі від «газової аварії» десятирічної давнини в Дніпрі не змогли оскаржити в апеляційному суді рішення суду першої інстанції про закриття справи проти екс-директора «Дніпрогазу» Ігоря Іванкова. Апеляцію 26 вересня розглянув Апеляційний суд Запорізької області.

Суд відмовив стороні потерпілих, мотивуючи своє рішення закінченням строків давності.

Потерпілі розповіли в коментарі Радіо Свобода, що не згодні із закриттям кримінального провадження проти екс-посадовця й вимагатимуть поновлення судового розгляду, звернувшись до суду касаційної інстанції.

«Ми готуватимемо касацію. У Заводському районному суді Запоріжжя справа лежала без руху упродовж п’яти років, а тепер нам кажуть, що спливли строки давності. Ми з цим не згодні», – зазначили постраждалі.

У квітні 2018 року Заводський районний суд Запоріжжя закрив справу проти екс-директора ВАТ «Дніпрогаз» Ігоря Іванкова, відкриту через вибух побутового газу в багатоповерхівці Дніпра 10 років тому у зв'язку із закінченням строків давності.

Ігор Іванков обвинувачувався у вчинені злочину, передбаченого частиною 2 статті 272 Кримінального кодексу України (в редакції 1960 року), – порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що мало тяжкі наслідки.

Ршенням від 20 квітня екс-директора ВАТ «Дніпрогаз» звільнили від кримінальної відповідальності «у зв’язку з закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності».

13 жовтня 2007 року в Дніпропетровську в багатоповерховому житловому будинку на Мандриківській, 127 стався вибух побутового газу, унаслідок якого повністю був зруйнований третій під'їзд будинку, перекриття та 40 житлових квартир. 23 людини загинули, у тому числі діти. Потерпілими були визнані 417 осіб.

Тоді прокуратура Дніпропетровської області кваліфікувала дії посадовців газопостачального підприємства ВАТ «Дніпрогаз» за статтею «Порушення правил безпеки, що призвело до загибелі людей». На лаві підсудних опинились посадовці «Дніпрогазу»: генеральний директор, його перший заступник, головний інженер та майстер виробничо-експлуатаційної служби. Спершу їх амністували, однак потім знову взяли під варту. Зрештою справу гендиректора виділили в окреме провадження, а решта посадовців підприємства були засуджені.